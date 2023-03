PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du samedi 11 mars – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Leipzig bat Mönchengladbach (1.40)

Le classement, la dynamique en 2023, les effectifs... tout plaide en faveur de Leipzig (4e de Bundesliga) face à Mönchengladbach (10e). Le RBL n’a perdu que deux matches sur dix cette année, toute compétition confondue, contre l’Union Berlin (3e) et à Dortmund (2e) alors que le Borussia n’a remporté que deux rencontres sur huit. Par ailleurs, Gladbach voyage très mal. Lors des sept derniers déplacements, on note six défaites et un succès à Hoffenheim, club qui reste sur six revers consécutifs en championnat… et un en Coupe d’Allemagne ! Enfin, Leipzig n’a chuté qu’une fois devant son public cette saison, alors que Mönchengladbach ne compte qu'un succès hors de ses bases. Pour toutes ces raisons… banco sur la victoire du favori logique sur sa pelouse !

Fiabilité : 75 %

