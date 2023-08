PRONOS PARIS RMC Le pari sûr football du 29 août - Barrages Ligue des Champions

Notre pronostic : Galatasaray bat Molde (1.64) !

Le club turc n'a plus qu'à terminer le travail ce soir au Rams Park ! Galatasaray, qui s'est considérablement renforcé cet été, est allé s'imposer (3-2) en Norvège et aborde ce matc retour avec beaucoup de confiance. Les partenaires de Mauro Icardi, invaincus depuis le début de saison (cinq victoires et deux nuls en sept rencontres) n'ont pas joué depuis une semaine et pourront compter sur l'appui de leurs supporters. Molde, de son côté, n'a remporté qu'un seul match depuis un mois et avait perdu son match à l'extérieur lors du tour précédent (défaite chez le club féroïen de Klaksvik). Misez donc sur un succès de Galatasaray (1.64) ! Fiabilité : 88%

