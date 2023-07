PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Anthony Rech du 30 juillet - Finale ATP Hambourg

Mon pronostic : Zverev bat Djere en deux manches (1.56)

Zverev a fait parler l'expérience et son talent pour calmer les ardeurs d'Arthur Fils qui n'a pas donc pas pu confirmer son exploit du tour précédent contre Casper Ruud. L'Allemand n'a laissé aucune miette au Français pour s'imposer en deux sets devant son public à Hambourg. Sascha n'a pas lâché une seule manche depuis le début de la semaine et part donc largement favori. Il devrait tenir son rang face à Laslo Djere. Le Serbe, on le sait, est un très bon joueur de terre battue. Il vient de battre Musetti et Zhang. Huitième de finaliste à Rome, Djere va faire son retour dans le top 40 grâce à ses résultats ici en Allemagne. Cependant je ne pense pas qu'il parviendra à lutter contre Zverev que je vois s'imposer facilement en deux manches pour une cote de 1.56 !

