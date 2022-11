PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 02 novembre - ATP Paris-Bercy

Mon pronostic : Rune bat Hurkacz (2.40)

Après Roland-Garros, il a eu un gros coup de moins bien. Mais depuis quelques semaines, Holger Rune est impressionant ! Depuis son élimination à l'US Open, le Danois n'a perdu que trois de ses dix-huit derniers matchs. Il est en pleine forme. De plus, sur les trois derniers tournois qu'il a disputé, il est allé en finale ... trois fois ! À Bâle, à Sofia et à Stockholm, tournoi qu'il a finit par remporter face à Stefanos Tsitsipas. Il est jeune, mais il a un sang-froid remarquable. Il a également un coup droit extraordinaire qui fait d'énormes dégats qui me fait penser à celui de Robin Söderling. De son côté, Hubert Hurkacz est très fragile et très irrégulier avec une course au Masters qui le stresse beaucoup. Même si le Polonais a un meilleur service, j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Je vois Holger Rune l'emporter !

Pariez ici sur Hurkacz - Rune !