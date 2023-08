PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 10 août - Toronto ATP

Mon pronostic : Monfils bat Vukic (1.64)

Gaël Monfils est décidement phénoménal. Le Français ne cesse de repousser les limites et cotninue de nous offrir des performances de haut vol. Lorsque son corps le laisse tranquille, il a vraiment encore le niveau du haut de classement ATP. Après avoir battu Eubanks au premier tour, la Monf' s'est offert hier Stefanos Tsitsipas en deux sets (6-4 / 6-3). Il a modernisé son jeu, en imposant beaucoup plus son rythme à ses rivaux et en frappant toujours plus fort. Je ne vois donc pas comment Aleksandar Vukic pourrait s'en sortir. L'Australien a réalisé deux beaux matches contre Coric et Korda mais sa pallette reste assez minimaliste. Si Monfils attaque d'emblée, je le vois s'imposer de nouveau aujourd'hui.

