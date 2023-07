PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 10 juillet - Wimbledon ATP

Mon pronostic : Dimitrov bat Rune en 4 ou 5 sets (2.15)

Je dois reconnaitre que Grigor Dimitrov m'impressionne. Alors qu'il semblait connaitre un long déclin, le Bulgare vit une seconde jeunesse ces derniers mois ! Il a d'abord atteint la première finale d'une compétition depuis plus de 5 ans, à Genève, avant d'enchaîner avec un beau parcours à Roland-Garros (8e de finale perdu contre Zverev). Il est resté sur sa lancée par la suite sur gazon en gagnant 7 de ses 8 matches, atteignant notamment les quarts au Queen's et continuant de faire mal à Wimbledon. Vainqueur surprenant mais expéditif de Tiafoe au tour précédent, il prouve qu'il peut aller encore plus loin. Mais rien ne sera facile contre Holger Rune. Le Danois sort, lui aussi, d'une très belle saison sur terre battue et fait également le travail sur herbe. A deux doigts de l'élimination contre Davidovich Fokina, il est finalement parvenu à renverser l'Espagnol dans le super tie break. Accrocheur, je le vois tout de même s'incliner à l'usure face à l'expérience d'un Dimitrov encore sur un nuage. Le Bulgare jouera le tennis de sa vie mais devra s'accrocher pour éliminer son rival du jour.

