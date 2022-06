PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 10 juin – ATP Stuttgart

Mon pronostic : Kyrgios bat Fucsovics en deux sets (2.05)

Nick Kyrgios est lancé ! L’Australien nous montre une nouvelle fois à quel point il est à l’aise sur gazon. S’il n’est pas encore dans la maitrise totale, il s’est tout de même montré particulièrement solide contre Jiri Lehecka et Nikoloz Basilashvili aux tours précédents. Le soixante-dix-huitième joueur au classement ATP ne se prend pas la tête sur le court et frappe des coups énormes, tout en s’appuyant sur un service aussi précis que puissant. Il va donc être très difficile pour Marton Fucsovics de s’en sortir aujourd’hui. Si le Hongrois se montre très sérieux depuis le début du tournoi, il fait encore preuve d’une certaine inconstance et risque de craquer face à un jeu aussi lourd que celui de son adversaire. C’est pourquoi je miserais sur un succès de Kyrgios en deux sets. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.05).

