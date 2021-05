PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 10 mai ATP Rome

Mon pronostic : Marin Cilic bat Alexander Bublik (1.84) !

Début du tournoi de Rome ce lundi avec un duel intéressant entre Marin Cilic et Alexander Bublik. L'expérimenté croate, qui a l'avantage de très bien connaître la surface romaine puisque c'est la 13ème fois qu'il va disputer ce tournoi, a fait l'impasse sur Madrid pour préparer le mieux possible l'échéance italienne. On ne peut pas en dire autant de son adversaire Kazakh qui a atteint les quarts de finale en Espagne, éliminant tour à tour Aslan Karatsev et Denis Shapovalov ! De très bonne performances qui risquent néanmoins de lui avoir pris beaucoup d'énergie (Bublik a joué vendredi sa demi-finale contre C. Ruud). Cilic est donc pour moi le grand favori, d'autant plus que la surface sera moins rapide qu'à Rome, et Bubllik n'aime pas ça. Je vous conseille donc de parier sur la victoire de Marin Cilic contre Alexander Bublik (1.84).

