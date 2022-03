PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 10 mars – ATP

Mon pronostic : Rinderknech bat Bonzi et plus de 22,5 jeux dans le match (3.00)

Indian Wells nous offre un duel tricolore savoureux ! Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech reviennent tous deux des barrages de la Coupe Davis disputés avec l’équipe de France. Après avoir passé une semaine ensemble, les voilà adversaires sur les courts américains. Leurs deux premières confrontations furent d’ailleurs particulièrement serrées. Bonzi a réalisé un beau parcours à Marseille, en indoor. Le soixante-deuxième mondial s’était hissé jusqu’en demi-finale, avec notamment une belle victoire face à Aslan Karatsev. Il devrait toutefois rencontrer plus de difficultés en extérieur, surtout face à un adversaire aussi dur à breaker. Rinderknech peut, en effet, s’appuyer sur son excellent service. Impressionnant à Doha, où il avait atteint le dernier carré, je le vois s’imposer ce soir, au cours d’un duel qui peut s'avérer long. C’est pourquoi j’y ajouterai plus de 22,5 jeux dans la rencontre pour un pari qui vous permet de tripler la mise.

Pariez sur Bonzi – Rinderknech ici !