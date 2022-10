PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 10 octobre - ATP Florence

Mon pronostic : C. Moutet sort F. Cobolli en trois manches (3.55) !

Sur le papier, c'est un premier tour abordable pour Corentin Moutet à Florence ! Le Français affronte un jeune italien issu des qualifications qui manque de références sur le circuit principal. Moutet veut passer à autre chose après l'épisode de la brouille avec Andreev à Orléans qui lui a tout de même coûté 10 000 euros d'amende. Cobolli, son adversaire, a eu le temps de prendre ses repères sur ce court et il bénéficiera du soutien du public, le match étant programmé en début de soirée. Je vous conseille de miser sur une victoire de Moutet en trois manches (3.55) et je pousse les plus joueurs d'entre vous à tenter un super coup de folie : Cobolli remporte la première manche mais Moutet gagne le match (6.00) !

