PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 11 août – Toronto ATP

Mon pronostic : Sinner bat Monfils en 3 sets (3.40)

Si Gaël Monfils réalise un formidable parcours, je pense que la clé du match sera dans les mains de Jannik Sinner. L’Italien est vraiment à son aise sur dur et ne cesse de progresser. Il doit tout de même s’attendre à voir beaucoup de balles revenir tant le Français semble vivre une seconde jeunesse et ne lâche absolument rien ! Surtout, Monfils n’a concédé son service ni à Vukic ni à Tsitsipas lors des tours précédents. Sinner devra donc garder son calme et se concentrer tactiquement pour casser le rythme que voudra lui imposer son adversaire. Particulièrement complet, il est aussi bon technicien que gros frappeur. Je pense donc que le numéro 8 mondial finira par s’imposer à l’usure, tout en concédant une manche. Si vous voulez prendre moins de risque, la cote de Monfils qui gagne un set à 1.84 est toute aussi intéressante !

