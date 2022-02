PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 11 février – ATP Dallas

Mon pronostic : Opelka bat Mannarino et plus de 24,5 jeux (2.95)

Mannarino est en train de confirmer son très bon Open d’Australie. Le Français est en quart de finale à Dallas. Il a éliminé Johnson dans le tie-break du troisième set avant de dominer très facilement Nishioka en deux manches. Opelka, lui, en tant que tête de série 2 était exempté de premier tour. Il a battu Stebe, 231e mondial, en deux sets gagnés tous les deux au tie-break. On peut s’attendre à une rencontre serrée entre ces deux joueurs. La clé pour Adrian, sera de tenir son service. Ils se sont déjà affrontés, en 2019, à New York. Le géant américain l’avait emporté en trois sets. Je pense que l’on pourrait assister à peu près au même scénario. Je jouerais le succès d’Opelka avec plus de 24,5 jeux dans la rencontre pour presque tripler la mise.

