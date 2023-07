PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 11 juillet - Wimbledon ATP

Mon pronostic : Sinner bat Safiullin et plus de 32,5 jeux dans le match (1.80)

Je ne pense vraiment pas que Jannik Sinner va vivre une vraie partie de plaisir aujourd'hui. L'Italien a bénéficié d'un tableau largement favorable, éliminant Cerundolo, Schwartzman, Halys, contre qui il a souffert, et Galan. Mais s'il se montre particulièrement solide, je ne le trouve pas transcendant pour autant. Il faut donc se méfier des évidences. Car Roman Safiullin a réalisé de très belles choses dans ce tournoi. Tombeur de Bautista, Moutet, Pella et Shapovalov, le Russe se rapproche du niveau qu'aurait dû être le sien s'il n'avait pas été freiné par toutes ces blessures au cours de sa carrière. Très puissant, il place beaucoup de coups gagnants et sait contrer les attaques de ses adversaires. Je pense tout de même qu'il risque d'être trop juste sur le plan physique dans un match qui peut aller en 5 sets. Sinner devrait finir par gagner dans la difficulté.

