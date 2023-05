PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 11 mai - WTA Rome

Mon pronostic : Caroline Garcia bat Ana Bogdan et plus de 19,5 jeux (2.15)

Sur le papier, Caroline Gracia est largement favorite. Sur le court, c'est un peu moins flagrant. La Française a du mal à lancer sa saison, y compris sur terre battue. Elle a récemment été eliminée dès les premiers tours aux tournois de Madrid et de Stuttgart donc elle a besoin impérativement de se rassurer, et cela passe par une victoire face à la Roumaine. Elle ne peut plus se permettre de coincer une nouvelle fois. Bien sûr, elle a les capacités de rebondir et de gagner ce match, mais je ne pense pas que ça sera aussi simple que cela. Bogdan est une joueuse accrocheuse qui a beaucoup de qualités physiques et qui peut embêter la Lyonnaise. Si Caroline Garcia arrive à rester calme, ça va passer. Je joue la victoire de la Française avec plus de 19,5 jeux dans le match.

