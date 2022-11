PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 11 novembre – ATP NextGen Finals

Mon pronostic : Stricker et Draper se qualifient pour la finale (combiné : 2.37)

Cet ATP NextGen Finals a droit à son lot de surprises. Alors qu’il a lieu à Milan, aucun Italien n’est parvenu à se hisser dans le dernier carré. Lorenzo Musetti n’a notamment pas fait long feu face à un Jack Draper intraitable. Le Britannique a été auteur d’une très belle année et pourrait bien être la grande révélation de 2023. Malgré son gabarit impressionnant, il bouge parfaitement bien et peut s’appuyer sur un très bon jeu de service. Son adversaire du soir, Brandon Nakashima, aura du mal à tenir la distance aujourd’hui. L’Américain est très solide dans ce tournoi mais risque de craquer sur le plan physique. Je vois donc Draper se hisser en finale pour tenter de prendre sa revanche face à Dominic Stricker, qui l’a battu en phase de poule sans concéder le moindre set. Le Suisse a d’ailleurs été impressionnant hier contre Chun Hsin Tseng et prouve qu’il fait partie des futurs meilleurs. Sur une surface rapide qui le favorise, je le vois battre Jiri Lehecka ce soir, le Tchèque semblant trop juste pour espérer se qualifier.

Pariez sur les demi-finales de l’ATP NextGen Finals ici !