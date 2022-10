PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 11 octobre - ATP Gijon

Mon pronostic : A. Murray élimine A. Davidovich-Fokina (1.83) !

Affiche équilibrée cet après-mid à Gijon entre Davidovich Fokina et Murray. L'Espagnol est de retour sur le circuit après s'être blessé dans le cinquième set de son match contre Berrettini à l'US Open. Alejandro s'est fait mal au genou et a dû s'arrêter un mois pour se soigner. En face, Andy Murray peine toujours à retrouver un bon niveau de jeu mais sa science du tennis peut l'aider à faire la différence dans les moments importants, surtout face à un joueur qui manque de rythme. Je pars donc sur une victoire de l'Ecossais (1.83) et je conseille à ceux qui veulent tenter un coup de folie de miser sur un succès en trois sets (3.90) !

