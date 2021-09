PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 11 septembre WTA US Open - Finale

Mon pronostic : match en trois sets entre Raducanu et Fernandez (2.25)

Voilà une vraie belle surprise pour cette finale femme de l'US Open ! Emma Raducanu ne cesse de déjouer tous les pronostics et va tenter de remporter son premier Grand Chelem à seulement 18 ans. Issue des qualifications, elle n'a toujours pas perdu le moindre set en neuf rencontres ! La Britannique joue très intelligemment et donne peu de points à ses adversaires. Je suis impressionné par sa longueur de balle et sa capacité à exploiter la moindre faille qui se présente à elle. En face Leylah Fernandez, 19 ans, réalise un parcours remarquable, après avoir fait tomber Osaka, Kerber, Svitolina et Sabalenka. La Canadienne déborde d'énergie à chacun de ses matches et semble infatigable. Elle est aussi mentalement très forte, comme en témoigne ses quatre tie-breaks remportés ! De plus, le fait qu’elle soit gauchère rend son jeu difficilement lisible. Il est donc compliqué de savoir qui va finir par prendre le dessus dans une finale où l'insouciance risque de disparaitre avec un tel enjeu. C'est pourquoi je vous conseille de miser sur un duel en trois sets entre les deux joueuses (2.25).

