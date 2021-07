PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 12 juillet ATP Bastad

Mon pronostic : Richard Gasquet bat Marco Cecchinato (2.00) !

Retour sur terre battue ce lundi avec le tournoi de Bastad en Suède où Richard Gasquet ouvre le bal face à Marco Cecchinato. L'Italien, qui a fêté la victoire de la Squadra azzura dignement hier soir, a dû se coucher très tard ! En atteste sa story Instagram dans un restaurant après minuit... Pas sûr qu'il soit dans une forme olympique sur le court face au Français, qui n'a pas eu ce problème ! Même si sur le papier, Cecchinato est supérieur sur terre, les dernières performances de Richard sont très bonnes et notamment sur cette surface : une très belle prestation contre Nadal à Roland et deux quarts à Parme et Lyon... Sans compter sa belle résistance au premier set face à Roger sur gazon à Wimbledon. Pour couronner tout cela, le Biterrois a remporté la seule confrontation face à son adversaire du jour à Dubaï en deux sets secs (6-4 6-2). Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur la victoire de Richard Gasquet contre Marco Cecchinato pour doubler la mise (2.00) !

Pariez sur R. Gasquet - M. Cecchinato ici !