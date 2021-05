PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 12 mai ATP Rome

Mon pronostic : victoire de Nadal sur Sinner en trois sets (3.55)

Gros match qui nous attend ce soir entre ces deux hommes. Leur dernière confrontation à Roland Garros avait été spectaculaire. La première manche, conclue au tie-break par l'Espagnol, fut fantastique. Sinner a même pu servir pour le match avant que Nadal ne remette les pendules à l'heure. Cette fois, l'Italien a mûri et est encore plus dangereux. Je pense qu'il peut faire douter le Majorquin. Sinner a battu Humbert au premier tour. A Barcelone il a atteint les demies en éliminant Rublev avant de tomber face à Tsitsipas. Nadal n'est pas au meilleur de sa forme et n'a remporté qu'un seul des trois tournois sur ocre qu'il a disputés. Evidemment, pour n'importe qui d'autre cela aurait été normal, mais pour lui c'est très rare. C'est pourquoi je verrais bien l'Italien prendre au moins un set dans cette rencontre (1.94) et, pour aller plus loin, je tenterais un coup en jouant la victoire de Rafa en trois manches pour 3.55.

