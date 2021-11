PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 12 novembre WTA

Mon pronostic : Muguruza s’impose contre Krejcikova (1.77)

C’est une rencontre intéressante, qui aura lieu cette nuit, à Guadalajara ! Karolina Krejcikova souffre en cette fin de saison. La Tchèque commence à tirer sur la corde physiquement et cela se ressent sur ses résultats. Elle s’est, en effet, montrée assez irrégulière sur ses dernières rencontres. Si elle a pu se reposer pendant un mois, elle ne parvient pas encore à retrouver son niveau et a enchainé trois défaites. En face, Garbine Muguruza semble bien plus solide sur le plan physique. L’Espagnole risque de faire parler son expérience pour imposer son rythme et prendre le dessus sur son adversaire. Je ne vois pas comment elle pourrait s’incliner cette nuit. Je miserais donc sur sa victoire (1.77).

Pariez sur Krejcikova-Muguruza ici !