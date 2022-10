PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 12 octobre – ATP Gijon

Mon pronostic : Rinderknech bat Lestienne (1.98)

C’est une rencontre très intéressante qui nous attend à Florence dans ce duel franco-français. Constant Lestienne est certainement le tricolore le plus en forme du moment avec de très bons résultats. Il reste sur une demi-finale contre Cilic à Tel Aviv. Il a énormément gagné cette saison et a fait une très belle entrée dans le top 100. Il est dorénavant 63e mondial, son meilleur classement en carrière à 30 ans. Arthur Rinderknech est donc prévenu, lui qui est 56e. Il est capable de battre de bons joueurs comme Schwartzman en Israël il y a deux semaines. Je pense qu’il est tout à fait en mesure de s’imposer contre Lestienne. Pour moi c’est du 50/50 et donc je vous propose de miser la plus belle cote qui est celle de Rinderknech (1.98) !

Pariez sur Lestienne – Rinderknech ici !