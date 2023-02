PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 13 février - ATP Rotterdam

Mon pronostic : D. Goffin sort G. Barrère en deux manches (2.40) !

Le marathon continue pour Grégoire ! Le Français, qui est peut-être dans la forme de sa vie actuellement, va enchaîner un sixième match en six jours. En effet, au lendemain de son élimination en quart de finale du tournoi de Montpellier par Rune, le Francilien était présent dès le lendemain à Rotterdam pour disputer les qualifications. Hier, Barrère s'est sorti d'un match à rallonge (6-7, 7-6, 7-6) contre son compatriote Quentin Halys. Je me dis que ce sera certainement le match de trop ce soir, surtout face à un David Goffin motivé et ambitieux. Je joue donc la victoire du Belge et je le joue en deux sets pour doubler ma mise (2.40) !

