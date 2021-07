PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 13 juillet ATP Hambourg

Mon pronostic : Jan-Lennard Struff bat Laslo Djere (1.69)

Entrée en lice ce mardi de Jan-Lennard Struff à Hambourg. Opposé à Laslo Djere, l'Allemand a l'habitude de briller à domicile, j'en veux pour preuve sa finale disputée à Munich début mai et sa très belle victoire au premier tour à Halle le mois dernier contre Daniil Medvedev en deux sets ! Mais il brille également contre son adversaire du jour : deux victoires sur leurs deux confrontations à Halle en 2019 ainsi qu'à Auckland la même année en deux manches également... Si on ajoute à tout cela son très beau parcours à Roland (éliminé contre Schwartzman en huitièmes), il ne fait pratiquement aucun doute que Struff va s'imposer aujourd'hui, d'autant plus que Djere a des résultats assez mitigés ces derniers temps : 5 victoires et 4 défaites sur ses 9 derniers matches. Je vous conseille donc de parier sur la victoire de Jan-Lennard Struff contre Laslo Djere (1.69). Pour les plus joueurs, misez le 2-0 pour l'Allemand (2.45) qui est très intéressant !

