PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 13 juillet - WTA Wimbledon

Mon pronostic : Jabeur bat Sabalenka (2.30)

Le match de cet après-midi représente un énorme enjeu pour la Biélorusse ! En cas de qualification pour la finale de Wimbledon, elle reprendrait la place de numéro 1 mondiale à Iga Swiatek. Une place qu'elle convoite depuis plusieurs mois, et c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte pour parler de cette rencontre. Sur les courts, Sabalenka est haut-dessus du lot. Elle a gagné quatre de ses cinq derniers matchs en deux sets, en retournant des situations qui n'étaient parfois pas du tout à son avantage, comme hier face à Madison Keys dans le deuxième set. Mais, face à Jabeur, il n'y aura pas que le désir d'aller chercher une finale de Grand Chelem, il y aura aussi la place de n°1 mondiale en jeu, ce qui pourra la rendre nerveuse. Ons Jabeur, de son côté, a pris sa revanche face à Rybakina et espère décrocher une deuxième qualification en finale à Wimbledon de suite, après celle perdue l'an dernier. Il faudra que la Tunisienne soit créative face à la Bélarusse, et qu'elle varie au maximum son jeu pour la déstabiliser. Même si ce match sera difficile, elle est en largement capable. Victoire de Jabeur, et pourquoi pas en trois sets pour un pari de folie (4.50)

