PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 13 mai – Masters Rome

Mon pronostic : Djokovic bat Auger-Aliassime et plus de 20,5 jeux dans la rencontre (2.20)

Novak Djokovic est logiquement favori de ce quart de finale à Rome. Le Serbe n’a pas forcé lors de ses deux premiers matches en disposant facilement de Karatsev puis de Stan Wawrinka. "Djoko" veut gagner ce tournoi pour bien préparer Roland Garros et cela passe par un succès contre Auger-Aliassime. Le match aura lieu ce soir avec des conditions de jeu plus lente et cela pourrait être préjudiciable au Canadien, bien moins fort que "Nole" sur ocre. Félix aura tout de même des arguments à faire valoir. Il est allé jusqu’en quart de finale à Madrid avec un succès contre Sinner notamment. Il joue très bien mais cela ne devrait pas être suffisant contre le numéro un mondial même si je le vois s’accrocher. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de Djokovic avec plus de 20,5 jeux dans la rencontre (2.20) !

