PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 14 août – WTA 1000 Toronto Finale

Mon pronostic : Haddad Maia bat Halep (2.50)

La Brésilienne est sur un petit nuage cette semaine avec ce parcours absolument incroyable. La 24e joueuse mondiale a sorti Trevisan, Fernandez, Swiatek, Bencic et Pliskova. Elle n’a pas joué en juillet après une saison sur gazon presque parfaite. En juin elle a remporté les tournois de Nottingham et de Birmingham avant de tomber en demi-finale à Eastbourne puis au premier tour à Wimbledon, émoussée par les efforts consentis précédemment. Haddad Maia est en train de passer un cap et cette finale lors d’un WTA 1000 en est la preuve. Simona Halep est prévenue. Avec son expérience elle pourrait gérer d’autant qu’elle s’est montrée solide, sans perdre une manche avant la demi-finale contre Pegula. Je pense qu’il faut tenter un coup en misant sur le succès de la Brésilienne. La cote est belle (2.50) !

