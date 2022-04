PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 14 avril - ATP Monte-Carlo

Mon pronostic : Sinner bat Rublev (1.88)

C'est certainement la plus belle affiche de ces huitièmes de finale à Monte-Carlo. Rublev a eu beaucoup de mal contre De Minaur au tour précédent. Le Russe s'en est sorti en trois manches après avoir perdu le premier set. Le 8e mondial réalise une saison presque parfaite avec deux titres, dix-neuf victoires et quatre défaites. Sinner a quasiment le même ratio avec dix-huit succès et quatre revers. Il a battu Ruusuvuori et Coric lors de ses premiers matches. Le demi-finaliste sortant de Roland Garros aime la terre battue et a battu Rublev à Barcelone, sur cette surface, l'année dernière. c'est pour cela que je lui ferais à nouveau confiance pour réediter cette performance. Un très beau pari coté à 1.88 !

