PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 14 juin ATP Halle

Mon pronostic : O. Otte élimine M. Kecmanovic (2.05) !

Duel intéressant cet après-midi sur le gazon de Halle entre Miomir Kecmanovic, trentième joueur mondial, et Oscar Otte cinquante-et-unième. Le Serbe a réalisé une bonne tournée de terre battue mais je pense qu'il sera en difficulté sur herbe contrairement à son adversaire qui possède un jeu complet et qui adore évoluer sur cette surface. De plus, Otte aura la chance de jouer devant son public et cela peut compter dans les moments chauds. Je tente donc la grosse cote : victoire de l'Allemand pour doubler ma mise (2.05) !

