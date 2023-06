PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 14 juin - ATP Stuttgart

Mon pronostic : Grégoire Barrère bat Lorenzo Musetti (2.05)

Je ne suis pas sûr que Lorenzo Musetti soit très efficace sur herbe. C'est un joueur qui «lift» énormément, et sur gazon, ça ne paie pas. Le Français, quant à lui, est plus à l'aise sur cette surface que l'Italien. Dans sa palette technique, il a les frappes à plat, ce qui est un vrai plus pour avoir des résultats sur herbe. La seule question qui subsiste, c'est l'état d'esprit. Il faut que Barrère soit préparé à perdre quelques points, sans pour autant sortir immédiatement de son match. C'est un jeu de patience, d'expérience et je pense que le Français est en train de murir, ce qui lui permettra sans doute d'être parmi les meilleurs français en fin d'année. Je vais jouer le tricolore, qui a les capacités de poser des problèmes à Musetti.

