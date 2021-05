PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 14 mai ATP Rome

Mon pronostic : victoire de Tsitsipas contre Djokovic (2.30)

Une finale avant l’heure. Très gros morceau qui nous attend pour ce quart de finale en Italie entre deux gros outsiders pour Roland Garros. L’année dernière, Porte d’Auteuil, les deux hommes nous avaient offert un combat énorme remporté en cinq sets par le Serbe. Tsitsipas réalise une très bonne saison pour l’instant avec une 1ère place à la Race. Vainqueur à Monte-Carlo et finaliste à Barcelone cette année, le Grec aime l’ocre. Il vient de sortir Cilic et Berrettini ici à Rome. Djokovic, lui, réalise une saison sur terre-battue moyenne avec seulement trois matches gagnés avant d’arriver en Italie. Il a l’air de s’être remis dans le rythme avec des victoires très convaincantes sur Fritz et Davidovich Fokina. Cependant je pense que le Grec a les capacités de l'emporter. Il a passé un cap cette saison et c'est pourquoi je miserais sur la victoire de Tsitsipas pour une belle cote de 2.30 !

