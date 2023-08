PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 15 août – Cincinnati ATP

Mon pronostic : Monfils bat Norrie (2.00)

Quand on voit le niveau de jeu de Gaël Monfils sur le ciment nord-américain, on ne peut qu'être optimiste. Le Français est le seul à avoir pris un set à Jannik Sinner à Toronto, alors que l'Italien est allé jusqu'au bout du tournoi en pratiquant un tennis fantastique. Derrière, la Monf' a pris le temps de bien récuperer afin d'arriver à Cinccinati en grande forme. Et il pourrait bien se faire plaisir contre un Cameron Norrie en cruel manque de confiance. Le Britannique ne parvient plus à enchaîner les victoires et a tendance à déjouer contre des adversaires qui savent lire son jeu. L'effet de surprise de l'année dernière est passé et le voilà maintenant dans le dur. Son manque de puissance risque, en effet, de profiter à Monfils qui lui imposera un rythme particulièrement intense. Je vois ainsi le Français s'imposer aujourd'hui.

