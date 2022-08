PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 15 août – WTA Cincinnati

Mon pronostic : Garcia bat Martic (1.74)

Ce tournoi a une importance capitale pour Caroline Garcia ! Malgré sa forme étincelante, la Française court toujours après un statut de tête de série à l’US Open. Si elle a connu des qualifications compliquées à Cincinnati, écartant en trois manches Diane Parry et Andrea Petkovic, elle prouve que le mental suit parfaitement le physique, remportant très souvent ses matches marathons. En face, Petra Martic sort de deux très belles saisons sur gazon et sur terre battue. Elle s'est notamment imposée contre sa rivale du jour à Lausanne, il y a un mois. Mais la Croate connait plus de difficultés sur le ciment nord-américain, une surface qui rend son slice bien moins efficace. Eliminée en qualifications, elle bénéficie du statut de lucky loser. Je ne la vois pas tenir aujourd’hui face à une adversaire en mission.

