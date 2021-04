PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 15 avril ATP Monte-Carlo

Mon pronostic: Rublev s'impose en trois manches contre Bautista-Agut (3.40).

Suite du tournoi de Monte Carlo avec cette rencontre entre Andrey Rublev et Roberto Bautista-Agut. Très belle affiche entre le 8e et le 11e joueur au classement ATP. Mais le Russe semble vraiment en très grande forme en ce moment. Il reste d’ailleurs sur une demi-finale à Miami. Hier, il n’a pas tremblé contre Salvatore Caruso (6-3 6-2). Je suis convaincu qu’il aura à cœur de briller une nouvelle fois lors de ce choc. Mais attention parce que son adversaire est aussi très à l’aise sur cette surface. Il s’est lui déjà imposé contre Tommy Paul (6-3 6-4) et Taylor Fritz (6-2 7-5). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès en trois manches d’Andrey Rublev contre Roberto Bautista-Agut!

