PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 15 avril – ATP Monte Carlo

Mon pronostic : Zverev bat Sinner en trois sets (3.35)

Voilà un duel très équilibré entre deux joueurs qui aiment la terre battue. Jannik Sinner est dans une forme étincelante depuis le début de l’année. L’Italien a remporté dix-neuf de ses vingt-trois rencontres en 2022 et continue de prouver qu’il est l’une des futures stars du circuit masculin. Sa victoire face à Rublev au tour précédent fut une démonstration de force. Après la perte d'un premier set compliqué, le douzième joueur au classement ATP a accéléré pour finalement rouler sur son adversaire. Nous avons toutefois pu constater qu’il souffrait d’ampoules et que son niveau de jeu pouvait varier selon les douleurs qu’il ressentait. Faisant également preuve parfois d’inconstance, ce match face à Zverev sera compliqué. L’Allemand fait lui aussi forte impression à Monte Carlo. Il appréhende cette saison sur terre avec ambition et surtout plaisir. Imposant une cadence folle à ses adversaires, ses deux succès face à Delbonis et Carreno-Busta me laissent penser qu’il est capable d’aller au bout de ce tournoi. Je le vois donc battre Sinner même s'il devrait concéder un set dans la rencontre selon moi. Un pari coté à 3.35.

