PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 15 février – WTA Doha

Mon pronostic : Garcia bat Muchova en trois manches (3.75)

Ce ne devrait pas être une rencontre facile pour Caroline Garcia qui reste sur une désillusion en s’inclinant en finale à Lyon face à Alycia Parks. Devant son public, la 5e mondiale n’a pas résisté à la pression pour imposer son jeu. De plus, ici à Doha, la Française a été exemptée de premier tour et cela peut être difficile à gérer car elle va affronter une joueuse qui a déjà disputé une rencontre. Muchova a battu Trevisan pour son entrée en lice et a donc des repères. Je pense donc que la Tchèque est capable de prendre un set. Cependant, Garcia a des statistiques affolantes dans les matches à rallonge et je la vois s’imposer au bout de la troisième manche pour une cote énorme de 3.75 !

