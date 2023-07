PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 15 juillet - Finale Wimbledon WTA

Mon pronostic : Jabeur bat Vondrousova et + de 22,5 jeux (3.00)

Ons Jabeur mériterait de gagner ! Son parcours pour arriver jusqu'en finale est exceptionnel, surtout en deuxième semaine. Sur sa route, elle a croisé plusieurs filles déjà victorieuses de Grand Chelem, et elle les a toutes battues. Andreescu, Kvitova, Sabalenka, et surtout Rybakina, contre qui elle avait perdu la finale, ici à Wimbledon, l'an dernier. Elle a toutes les cartes en main pour remporter ce titre. Tennistiquement, tout va bien, elle est insipirée et elle est prête physiquement. Je pense qu'elle va mieux gérer ses émotions que la Tchèque, qui n'a gagné qu'un seul titre dans la carrière, à Bienne en 2017. La pression d'avant-match lors d'une finale est très difficile à encaisser lorsque l'on n'est pas habitué. Ons Jabeur connaît cette adrénaline pour l'avoir vécu l'an dernier face à Elena Rybakina et face à Iga Swiatek à l'US Open en septembre 2022. Avec son expérience au plus haut niveau, je vois la victoire de la Tunisienne.

