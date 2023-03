PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 15 mars - Indian Wells

Mon pronostic : Sabalenka bat Gauff 2 sets à 0 (2.10)

Le gros danger pour Aryna Sabalenka s'appelait Barbora Krejcikova, et le danger est désormais dans le rétroviseur ! La Biélorusse est en pleine confiance, et même lorsqu'elle fait des doubles fautes bêtes, elle arrive à se rattraper avec des services gagnants. Elle a eu une grosse évolution sur le plan mental et depuis le début de l'année 2023 et sa victoire à l'Open d'Australie, elle est presque injouable. Ça change une vie de gagner un Chelem. De l'autre côté, je trouve que Cori Gauff a encore trop de lacunes. Beaucoup de personnes avaient fait d'elle une future superstar, mais force est de constater qu'elle n'a encore rien gagné, ou presque, pour l'instant. Elle a encore du chemin à faire avant de rivaliser avec une fille comme Sabalenka, qui va l'assommer en jouant beaucoup sur son coup droit. Je pense qu'il y a une classe d'écart entre ces deux joueuses. Je vois Sabalenka l'emporter tranquillement face à Gauff !



