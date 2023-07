PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 16 juillet - Finale Wimbledon ATP

Mon pronostic : Djokovic bat Alcaraz en 4 ou 5 sets avec un tie-break (2.80)

Novak Djokovic est dans sa maison, dans son jardin ! Il n'a plus perdu un match sur le center court depuis dix ans, soit un total 45 rencontres remportées d'affilée. Carlos Alcaraz réalise un tournoi formidable, mais là, il est face à un monstre. En cas de victoire, le Serbe remporterait son cinquième titre de suite, et il égalerait le nombre de trophées de Roger Federer à Wimbledon. C'est tout simplement extraordinaire. L'Espagnol a réussi à se hisser pour la première fois en finale sur le gazon londonien, donc il n'a jamais vécu tout le cérémonial avant la rencontre, qui est très impressionnant et qui peut déstabiliser un grand nombre de joueurs. Djokovic ne s'est fait breaké que trois fois pendant le tournoi, soit le total le plus faible de toute sa carrière. Il est dans une forme incroyable, et je pense que, malgré toutes les qualités de Carlos Alcaraz, le Serbe voudra prouver, une fois de plus, qu'il est imbattable dans son royaume.

