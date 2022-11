PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 16 novembre – Masters Turin

Mon pronostic : Tsitsipas bat Medvedev (2.80)

Duel très important à suivre ce soir entre Tsitsipas et Medvedev. Les deux joueurs ont perdu lors de leur premier match. Le Grec a montré de belles choses tout de même face à Novak Djokovic. Il peut être frustré car il a sorti un gros match malgré la défaite en deux manches (6-4,7-6). Le niveau de jeu du 3e mondial est très intéressant et il pourrait créer la surprise. Daniil Medvedev a lui perdu contre son compatriote Andrey Rublev au tie-break de la troisième manche. Sans disputer son meilleur match de la saison, Medvedev n’est pas passé loin d’un succès. Cette fois, son adversaire ne lui fera pas autant de cadeau. Je me demande donc s’il n’est pas judicieux de tenter un gros coup en misant sur le succès de Tsitsipas pour une cote énorme de 2.80 !

