PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 17 avril - ATP Banja Luka

Mon pronostic : S. Wawrinka élimine L. van Asche (1.72) !

Belle opposition cet après-midi à Banja Luka entre Lucas van Asche et Stan Wawrinka, respectivement 88ème et 90ème du classement ATP. Le jeune français a du mal à engranger de la confiance actuellement et il peut nourrir des regrets après sa défaite au premier tour du masters 1000 de Monte Carlo contre le Russe Ivan Gakhov. En face, Stan reste une référence sur terre battue, lui l'ancien vainqueur de Roland Garros, et je me dis que la perspective d'un duel contre Novak Djokovic au deuxième tour le motivera encore plus. Je mise donc sur un succès du Suisse (1.72) !

Pariez sur van Asche - Wawrinka ici