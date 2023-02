PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 17 février – ATP Rotterdam

Mon pronostic : Auger-Aliassime bat Medvedev (2.30)

Ces quarts de finale à Rotterdam nous offrent un très beau duel. Daniil Medvedev n’y arrive plus face aux membres du top 10. En effet, le Russe n’en a plus battu depuis plus d’un an semble avoir perdu son tennis. Pourtant, il a montré plusieurs signes positifs ces derniers temps mais il ne parvient pas à enchaîner les bons résultats. A l’inverse, Felix Auger-Aliassime est dans la forme de sa vie. De plus, le Canadien adore jouer en indoor et apprécie particulièrement ce tournoi. Fort de ses très nombreux succès depuis la fin de l’année 2022, je le vois faire craquer son adversaire au cours d’un match intense. Un beau pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.30).

