PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 17 janvier - Open d'Australie

Mon pronostic : Humbert bat Gasquet en quatre manches (3.35)

C'est un match très intéressant qui nous attend pour le premier tour de l'Open d'Australie. Humbert le grandissime favori dans ce duel franco-français face à Gasquet. Ugo s'est montré intéressant à l'ATP Cup même s'il a connu deux défaites. Il a surtout battu Medvedev au terme d'une rencontre splendide. Adversaire qu'il pourrait retrouver au troisième tour. Déjà il faudra gagner ce premier duel face à un joueur qu'il n'a jamais affronté. Richard Gasquet a vu sa préparation tronquée par un test positif au Covid-19 le 3 janvier. Il lancera donc sa saison lors du premier Majeur de l'année. Evidemment cela n'est pas idéal et c'est pourquoi je pense que Humbert va l'emporter. Toujours est-il que je ne crois pas que Richard va donner cette rencontre. Il a envie de jouer et surtout de bien faire. On le sait c'est une des denières fois qu'il se rendra à Melbourne. La chaleur ne sera pas étouffante et je le vois bien démarrer fort. Il pourrait prendre le premier set (2.70). Si vous associez cela au succès d'Ugo, la cote passe à 5.10. Pour plus de "sécurité", vous pouvez miser sur la victoire en quatre manches du 40e mondial (3.35) !

