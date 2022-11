PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 17 novembre – Masters

Mon pronostic : Auger-Aliassime bat Fritz en trois manches (3.45)

C’est un véritable quart de finale qui nous attend ce soir entre Félix Auger-Aliassime et Taylor Fritz. Le vainqueur sera 2e du groupe et jouera donc Novak Djokovic en demie. Les deux hommes ont donc le même bilan avec une défaite contre Casper Ruud et un succès face à Rafael Nadal. Léger avantage à l’Américain si l’on regarde ces rencontres car il est parvenu à prendre une manche au Norvégien, ce qui n’a pas été le cas pour Auger-Aliassime qui avait lâché le premier set au tie-break avant de mettre quatre jeux dans le second. Il s’en est bien remis pour battre Nadal pour la première fois de sa carrière. Taylor Frtiz, lui, n’est pas passé loin de la victoire face à Ruud en s’inclinant au jeu décisif de la troisième manche (8-6). Il est capable de très bien jouer sur dur. Il l’a démontré en tout début d’année, lors de l’ATP Cup, face à Auger-Aliassime en s’imposant. Cependant, en indoor, le Canadien me semble mieux armé. Je jouerais donc sa victoire. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de miser sur un succès en trois manches (3.45).

Pariez sur Auger-Aliassime – Fritz ici !