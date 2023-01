PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 18 janvier 2023 - Open d'Australie

Mon pronostic : Garcia s'impose 2 sets 0 face à Leylah Fernandez (1.94)

Il ne faut pas que Leylah Fernandez prenne la confiance : voilà la clef du match ! Si Caroline Garcia impose son jeu dès le début, la Lyonnaise a de grandes chances de s'en sortir. Elle a évacué le stress du premier match où elle a vécu 20 premières minutes difficiles, mais je pense que là, elle est lancée. Après son année 2022 exceptionnelle, la numéro 4 mondiale en veut toujours plus, et pourquoi ne pas faire un très beau parcours cette année à Melbourne. De plus, cette rencontre aura lieu sur la Rod Laver Arena, sur le court central, ce qui est une chance pour la Française qui commence à y avoir ses habitudes. Je vois le TGV Lyonnais passer cette nuit à toute vitesse : 2 sets 0 pour Caroline Garcia !

