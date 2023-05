PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 18 mai – Masters 1000 Rome

Mon pronostic : Tsitsipas bat Coric et au moins un tie-break dans le match (2.70)

Très beau match à suivre ce soir à Rome ! Il est bien difficile de pronostiquer ce qui va se dérouler entre Stefanos Tsitsipas et Borna Coric dans ce remake de la finale 2022 du Masters de Cincinnati en aout. Le Croate s’était imposé et avait récidivé à Vienne deux mois plus tard avec un succès en trois manches. Le 16e à l’ATP mène donc 3-2 dans les confrontations après avoir également remporté un combat dantesque à l’US Open 2020 après plus de 4h30 de jeu. Les deux succès de Tsitsipas l’ont été à Rome en 2018 après seulement cinq jeux disputés (Coric, blessé, avait dû abandonner) puis lors de l’United Cup en janvier. Il s’agit de leur premier duel sur terre battue où le n°5 mondial a plus de références. Je m’attends une nouvelle fois à un gros combat entre ces deux hommes. Je miserais sur le succès du Grec et je pense qu’il y aura un jeu décisif dans la rencontre, comme cela a toujours été le cas dans leurs quatre matches qui sont allés au bout. Un pari coté à 2.70 !

Pariez sur Tsitsipas – Coric ici !