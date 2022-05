PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 18 mai – WTA Strasbourg

Mon pronostic : Ferro bat Golubic (2.10)

Ce match est un vrai test pour Fiona Ferro. Pas encore totalement remise de sa blessure au talon, la Française est en quête de confiance. Sa victoire assez expéditive hier face à Angelina Gabueva pourrait lui faire un bien fou pour la suite des évènements. Très solide, elle a pu montrer toute l’étendue de son talent, ce qui me rend optimiste. Très bonne sur terre battue, elle retrouve une joueuse qu’elle connait bien mais qu’elle n’a pas encore affrontée sur cette surface. En effet, Viktoria Golubic s’est incliné à trois reprises en quatre confrontation face à son adversaire du jour, mais toujours sur surface dure. La Suissesse est tout de même bien plus en difficulté sur ocre et risque de souffrir face à l’envie et la hargne de Ferro. Je miserais donc sur une victoire de la Française. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10).

