PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 18 novembre - ATP Masters

Mon pronostic : Zverev bat Hurkacz en deux sets (1.58)

Zverev a son destin dans la raquette. S'il s'impose aujourd'hui face à Hurkacz, il sera en demi-finale et affrontera Novak Djokovic. Pas question de se louper pour 'lAllemand qui compte une victoire, lors de son premier match contre Berrettini qui a abandonné dans le deuxième set, et une défaite face à Medvedev. Exceptionnel en cette fin de saison, Sascha mérite de se retrouver dans le dernier carré. Hurkacz, lui, n'y arrive pas. Il a perdu face à Medvedev puis contre Janiik Sinner, l'Italien ayant remplacé son compatriote. Je pense que Zverev va se montrer sérieux et gagner cette rencontre décisive. Vu la méforme du Polonais, je crois même que c'est un succès en deux manches qui peut se dessiner pour l'Allemand pour une cote de 1.58.

