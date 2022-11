PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 18 novembre – Masters

Mon pronostic : Tsitsipas bat Rublev en trois manches (3.55)

Les matches du jour nous présentent la même configuration que ceux d’hier avec une première rencontre sans enjeux entre Medvedev et Djokovic. Mais celle qui nous intéresse ce soir à 21h en a un énorme : une place pour affronter Casper Ruud dans le dernier carré du Masters. Tsitsipas a certainement plus d’expérience que Rublev avec une 3e place mondial, une finale à Roland Garros 2021 tandis que le Russe n’a lui jamais dépassé les quarts en Grand Chelem. Les deux joueurs se sont déjà joués deux fois au Masters. En 2020 pour une victoire du Grec, ensuite Rublev avait pris sa revanche l’année suivante. Cette saison Tsitsipas m’a donné plus de garanties que son adversaire. Je miserais donc sur son succès pour une cote de 1.62. Pour la faire gonfler, je vous propose de jouer la victoire en trois manches (3.55) !

