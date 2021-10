PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 18 octobre ATP Anvers

Mon pronostic : A. Rinderknech élimine F. Delbonis en deux sets (1.80) !

Ce premier tour à Anvers est largement à la portée du jeune français ! Arthur Rinderknech, 65ème joueur mondial, affronte un joueur qui vient d'enchaîner sept défaites et qui n'a plus gagné un match depuis la fin du mois de juillet. Autre statistique inquiétante pour l'Argentin, les quatre matches qu'il a gagné depuis Wimbledon étaient sur terre battue. Ces deux joueurs se sont croisés à Kitzbuhel il y a quelques semaines et Arthur s'est facilement imposé en deux manches. Je joue donc la victoire de Rinderknech et je vous conseille d'aller jusqu'à la victoire en deux manches (1.80) !

Pariez sur Delbonis - Rinderknech ici