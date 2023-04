PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 19 avril – ATP Banja Luka

Mon pronostic : Luca van Assche marque plus de 6 jeux contre Novak Djokovic (1.90)

Et si on tentait un coup pour cette rencontre. Evidemment, Novak Djokovic est largement favori dans ce duel mais je pense que cela ne sera pas si facile que ça face à van Assche. Le Français monte en puissance et vient de signer un très beau succès au premier tour contre Stan Wawrinka en trois sets. Il joue de mieux et pourrait poser de gros soucis à un « Djoko » toujours handicapé par cette blessure au coude survenue à Monte Carlo. Lors de sa défaite contre Musetti, le Serbe avait été breaké huit fois. Je pense qu’il sera toujours gêné et je pense qu’il pourrait de nouveau lâcher son service assez souvent. Cette cote de 1.90 avec van Assche qui prend plus de 6 jeux est donc très intéressante.

